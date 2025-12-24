Se filtró cómo Ova y Gabriela Sabatini se repartieron la herencia de su madre

Hace meses se instaló que los hermanos estaban distanciados por un conflicto económico. Ahora se reveló qué dice el documento legal.

Durante años, Gabriela Sabatini y Ova Sabatini fueron el ejemplo de una relación fraterna sólida, sin fisuras visibles y con una historia familiar que parecía mantenerse al margen de los conflictos públicos. Sin embargo, todo cambió tras la muerte de su madre, Beatriz Garófalo.

A partir de ese momento, una interna silenciosa comenzó a asomar y, con el tiempo, se transformó en un tema del que ya no se pudo escapar. Ahora, a dos años de que ese quiebre familiar quedara expuesto, salió a la luz un documento clave que aporta información concreta sobre cómo se repartió la herencia y que vuelve a poner el foco en una historia que todavía genera preguntas.

La revelación se conoció este lunes en el programa A la tarde, cuando Luis Bremer compartió al aire detalles precisos de un acuerdo formal entre los hermanos. Según explicó el periodista, el documento despeja una de las versiones que más circularon desde que estalló la interna. “Lo que recibimos es la prueba de que acá no hay problemas económicos. Tenemos el testamento y posteriormente el acuerdo de la asociación Ab Intestato, entre Gabriela Sabatini y Osvaldo Sabatini”.

Lejos de tratarse de un simple entendimiento informal, Bremer detalló que se trata de un texto legal con respaldo normativo. “Dice textual ‘las partes hemos arribado a un acuerdo de partición privada parcial de los bienes hereditarios’. Y da una cantidad de artículos del Código Civil y Comercial de la Nación”, precisó, subrayando que el reparto se realizó dentro de un marco legal claro y consensuado.

En ese contexto, el periodista enumeró cómo quedaron distribuidos los bienes que formaban parte de la herencia de Beatriz Garófalo. Según explicó, “El inmueble ubicado en la calle Rodríguez Peña 1675, unidad funcional 69, y sus respectivas unidades complementarias como baulera y cochera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido adjudicado a favor de Gabriela Beatriz Sabatini”.

Por su parte, Ova Sabatini recibió bienes de otra naturaleza. “Un vehículo marca Kia, modelo Picanto, dice el número de dominio, adjudicado a favor de Osvaldo Aníbal Sabatini. Y un automóvil marca Audi, dicen también el dominio, a favor de Osvaldo Sabatini”, sumó Bremer, aportando precisión sobre cada adjudicación.

El dato que resuena con más fuerza es el que apunta al trasfondo del conflicto. Según remarcó el periodista, este acuerdo fue alcanzado directamente entre los hermanos luego del fallecimiento de su madre y no estaría vinculado a una disputa económica. “¿Cuándo ocurrió esta conversación? Me dicen que es después de esto y que no tiene que ver con el dinero”, aclaró, desarmando una de las hipótesis más repetidas alrededor del distanciamiento.

El documento, lejos de cerrar la historia, vuelve a iluminar una relación que alguna vez fue cercana y que hoy permanece marcada por silencios y distancias. Mientras el reparto de bienes queda formalmente aclarado, la pregunta que persiste es otra: qué fue lo que realmente quebró el vínculo entre Gabriela y Ova Sabatini, más allá de lo económico.