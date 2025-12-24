Secuestran una moto sin documentación tras un incidente en un local nocturno

El procedimiento se inició a partir de un llamado. Uno de los involucrados intentó retirarse en una motocicleta sin patente ni sistema de arranque visible y no presentó ningún tipo de habilitación.

Un operativo policial realizado durante la madrugada de este miércoles en zona norte culminó con el secuestro de un motovehículo que circulaba en infracción. La intervención tuvo lugar en las inmediaciones de un resto bar ubicado sobre calle Tito Stelmastuk al 900, luego de un llamado realizado a la policía.

Según se informó, alrededor de las 2:36 se solicitó la presencia de efectivos policiales en el local debido a que dos clientes se negaban a abandonar el establecimiento. Al arribar al lugar, el personal identificó a ambos hombres y constató que la situación no había escalado a mayores.

Tras la identificación, uno de los sujetos se retiró a bordo de un automóvil particular, mientras que el otro intentó hacerlo en una motocicleta que no contaba con dominio colocado ni presentaba un sistema de arranque convencional. Los efectivos advirtieron además que el conductor intentaba encender el rodado mediante cables visibles en el tablero.

Al requerir la documentación correspondiente, el hombre manifestó no poseer licencia de conducir, cédula del vehículo ni seguro obligatorio. Frente a estas irregularidades, se labró el acta de infracción municipal y se dispuso el secuestro preventivo de la motocicleta.

El rodado fue trasladado a la subcomisaría del barrio Próspero Palazzo, donde quedó a disposición del Juzgado de Faltas interviniente. El conductor se negó a firmar el acta y se retiró del lugar una vez finalizado el procedimiento.