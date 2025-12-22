Motociclista lesionada en la avenida costanera

Una mujer que conducía una moto Rouser de 200cc. por la avenida costanera de Caleta Olivia resultó lesionada al chocar contra el lateral de una camioneta Ford y luego quedar literalmente debajo de una VW Amarok.

El accidente se registró en la tarde noche del domingo y la joven, de aproximadamente 25 años fue trasladada al Hospital Zonal, pudiéndose saber que su cuadro clínico no reviste gravedad, aunque no pudo conocerse su identidad.

La moto venía detrás de una Ford carrozada que iba en dirección a la zona portuaria y su conductor tuvo que desviarse hacia la izquierda para eludir un caballete metálico que colocó el municipio para señalizar una obra de reparación del pavimento (foto).

La joven, que llevaba puesto el casco de seguridad, no alcanzó a advertir esa maniobra y chocó contra el lateral izquierdo de la camioneta.

La moto se desplazó hacia el carril contrario, hasta que golpeó contra el cordón cuneta y la rueda de otra camioneta, una VW Amarok que circulaba en sentido contrario y cuyo conductor alcanzó a frenar a tiempo.