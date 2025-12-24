Pirotecnia: el Juzgado de Faltas advierte sobre multas millonarias

El Juez de Faltas de Caleta Olivia, Daniel Aybar, recordó que están en plena vigencia las ordenanzas que establecen multas por venta y uso de pirotecnia y por no respetar la tolerancia cero de alcohol al conducir automotores.

En principio, el funcionario hizo saber que desde 2019 rige una ordenanza municipal que prohíbe el uso, venta o tenencia y acopio de pirotecnia, tanto la que produce estruendo, como la visual, salvo los artificios de muy bajo riesgo contemplados por la Ley Nacional de Armas y Explosivos habitualmente conocidos como “estrellitas” o “chaski boom”. La normativa alcanza tanto a comerciantes como a ciudadanos particulares.

“Vamos a aplicar la ordenanza con todo el rigor de la ley”, subrayó, acotando que la normativa prevé multas que van entre los 60 mil y los 100 mil módulos, además de clausura y decomiso cuando la infracción se detecte en comercios.

En este sentido, indicó que actualmente, el valor del módulo es de $120 y, por actualización de la tarifaria municipal aumentará a $160 a partir del 1 de enero; por lo que las multas podrían llegar a 19 millones de pesos.

Respecto de la ordenanza de tolerancia de alcohol cero al conducir, recordó que las sanciones van de 2.000 a 8.000 módulos según la graduación de alcohol al momento del control, lo que en pesos representa actualmente montos de $300.000 hasta $1.200.000, montos que también se incrementarán en enero.

Por otra parte, respecto a la implementación de fotomultas para el monitoreo del tránsito en el ejido urbano, confirmó que este martes, ingresó al Juzgado la primera tanda oficial de actas, aproximadamente 56 fotomultas o videomultas acompañadas de capturas y breves filmaciones.

“Ya tenemos identificado los automotores con patente, de los cuales procederemos a citar por cédula a los fines de que hagan su descargo y se notifiquen de que existe una multa en contra de su patente”, mencionó.