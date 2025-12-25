Manejaba borracho y chocó dos patrulleros para escapar

El incidente se produjo este jueves por la mañana en Rada Tilly. Tras una persecución, el conductor fue aprehendido en la puerta de su vivienda.

A las 8:40 de este jueves, personal de Guardia Urbana Municipal de Rada Tilly solicitó presencia policial en avenida Segui y calle Comodoro Ramírez.

Al arribar al lugar el patrullero, los efectivos de la comisaría de la villa constataron que se encontraba personal de la Guardia Urbana junto con el aprehendido.

Todo comenzó cuando este circulaba en una Toyota Hilux y se realizaba un control de tránsito.

Como se negó a practicarse el test de alcoholemia, le labraron el acta de infracción correspondiente.

A la espera de la grúa le solicitaron al infractor que sacara de su vehículo los elementos que considerara necesarios, para posteriormente secuestrar la camioneta.

En ese momento, el hombre encendió el motor y escapó. Así se inició una persecución hasta un domicilio de la calle Gutiérrez de la Concha, lugar donde el infractor ingresó hasta el estacionamiento, dado que es un predio donde hay varios departamentos.

Pero al querer ingresar a su departamento, el prófugo fue aprehendido por personal policial.

A raíz de la persecución resultó dañado el móvil policial en parte lateral derecha y el movil de Guardia Urbana (choque frontal).

Se dio conocimiento a las abogadas de turno en la Fiscalía y en la Oficina Judicial para determinar las medidas judiciales correspondientes.