El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves. Los sospechosos fueron sorprendidos dentro del domicilio con elementos listos para ser sustraídos.

Tenían preparado el botín en una vivienda de Las Flores

Dos hombres fueron aprehendidos durante la madrugada de este jueves cuando intentaban cometer un robo en una vivienda ubicada sobre calle Blas Parera, en el barrio Las Flores.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 00:00 horas del 25 de diciembre, luego de que el Centro de Monitoreo alertara a la Policía sobre un presunto robo en progreso en un domicilio que se encontraba momentáneamente sin moradores.

Personal de la Comisaría Seccional Cuarta acudió al lugar y constató que la puerta de acceso al inmueble estaba forzada, dañada y entreabierta. Al ingresar para verificar la situación, los efectivos encontraron a dos sujetos en el interior de la vivienda, quienes fueron inmediatamente aprehendidos.

Los individuos fueron identificados como Brian O., de 25 años, y Santiago G., de 35. Según se informó, ambos tenían preparados para sustraer un televisor LED de 45 pulgadas y un equipo de música, elementos que ya habían sido retirados de su lugar habitual.

Posteriormente se hizo presente el propietario del domicilio, quien confirmó lo ocurrido. Los aprehendidos fueron trasladados a la dependencia policial, donde permanecen alojados a la espera de la audiencia de control de detención.