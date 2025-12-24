"Fui yo, me la mandé": Cárdenas seguirá preso por el crimen de Ortiz

La Justicia resolvió agravar la calificación legal contra el acusado de apuñalar mortalmente a su excompañero de trabajo en Km 5.

Este martes al mediodía se desarrolló la audiencia de ampliación del objeto procesal en el marco de la causa por el homicidio de Nelson Guillermo Ortiz, ocurrido el pasado 5 de diciembre en el barrio Presidente Ortiz, en la zona de Km. 5. El imputado es Tomás Eloy Cárdenas Vilches, quien continuará detenido con prisión preventiva por el término de tres meses.

Durante la audiencia, el fiscal Julio Puentes, acompañado por el funcionario Franco Tavano, solicitó formalmente la ampliación de la imputación, que pasó de tentativa de homicidio a homicidio simple, y requirió además la prórroga de la medida de coerción que pesa sobre el acusado. La defensa, a cargo del defensor público Gustavo Oyarzún, no se opuso ni a la ampliación del objeto procesal ni al mantenimiento de la prisión preventiva, aunque manifestó no coincidir con algunos de los argumentos expuestos por la Fiscalía.

UNA DISCUSION FATAL

Según el relato del fiscal, el hecho ocurrió el viernes 5 de diciembre de 2025 alrededor de las 20:30 horas, cuando Nelson Ortiz arribó junto a un acompañante a bordo de un vehículo Fiat Cronos al domicilio ubicado sobre la calle Dr. Oscar Aluztiza al 100, donde residía Cárdenas Vilches junto a su familia.

En esas circunstancias, Ortiz descendió del rodado y se dirigió hacia el imputado, quien se encontraba fuera de la vivienda portando un cuchillo tipo carnicero. Allí, Cárdenas Vilches le asestó una puñalada en el cuello, a la altura de la carótida, “con claras intenciones de darle muerte”, provocándole una grave lesión vascular que derivó en su fallecimiento, asegura la acusación.

Personal policial de la Comisaría de Mosconi tomó conocimiento del hecho a partir de un llamado de la madre del imputado. Al arribar al lugar, Cárdenas Vilches manifestó de manera espontánea: “fui yo, me la mandé”.

Los efectivos constataron que la víctima se encontraba tendida en el suelo con una importante pérdida de sangre y, tras dar aviso al servicio de emergencias, procedieron a la detención del acusado y su traslado a la dependencia policial.

El fiscal sostuvo que existen elementos de convicción suficientes para tener a Cárdenas Vilches como probable autor del homicidio y fundamentó la necesidad de mantener la prisión preventiva en la gravedad del hecho, la pena en expectativa y los riesgos procesales. Señaló además que la agresión se produjo por una situación banal, teniendo en cuenta que víctima e imputado eran amigos y excompañeros de trabajo en el Correo Argentino. También advirtió sobre el peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación, dado que el acusado podría influir sobre testigos directos del hecho.

Finalmente, el juez penal Alejandro Soñis resolvió hacer lugar al pedido fiscal, ampliando la imputación de tentativa de homicidio a homicidio simple y prorrogando la prisión preventiva de Cárdenas Vilches por el plazo de tres meses, al considerar acreditados los peligros de fuga y entorpecimiento de la investigación.