Cristina Kirchner presentó una leve complicación en el intestino

La expresidenta Cristina Kirchner continúa internada en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires luego de ser intervenida por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. El equipo médico informó este miércoles un nuevo parte, donde se indicó que la paciente presentó una leve complicación intestinal: un íleo postoperatorio, cuadro frecuente tras cirugías abdominales, y que permanece bajo estricta observación.

De acuerdo con el parte oficial firmado por la directora médica Dra. Marisa Lanffanconi, la evolución de la exvicepresidenta sigue dentro de los parámetros esperados para su diagnóstico original. La complicación registrada corresponde a un íleo postoperatorio, una parálisis temporal del intestino que detiene el tránsito intestinal debido a la manipulación quirúrgica y a la respuesta inflamatoria posterior a la intervención. Este cuadro puede causar distensión abdominal, náuseas, vómitos y ausencia de eliminación de gases o materia fecal. “Es una complicación común después de una cirugía”, explicaron.

El cuadro se cursa generalmente de manera transitoria y suele resolverse con tratamiento de soporte, que incluye reposo intestinal, control de líquidos y monitoreo estricto de la evolución clínica.

El parte médico no reportó fiebre ni signos de infección secundaria, datos considerados positivos por el equipo tratante. La decisión de mantener a CFK internada responde a la necesidad de vigilancia permanente para prevenir complicaciones asociadas tanto a la peritonitis como al íleo, y asegurar la estabilidad clínica de la paciente. El sanatorio no fijó una fecha estimada de alta y la evolución diaria determinará los próximos pasos.