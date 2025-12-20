El tráiler de esterilización  se traslada a Kilómetro 18

Atenderá en ese lugar desde el 29 de diciembre al 9 de enero.

La Dirección General de Veterinaria informó las próximas ubicaciones del cronograma de esterilización gratuita. El recorrido iniciará en el Quincho de Raquel, en Km 18, donde el servicio funcionará del 29 de diciembre al 9 de enero.

Luego, el equipo se trasladará a la asociación vecinal del barrio Ceferino Namuncurá, con atención programada del 12 al 30 de enero.

Para febrero, las actividades continuarán en la vecinal del barrio René Favaloro, desde el día 2 hasta el 13. Y el itinerario concluirá en la vecinal del barrio Diadema Argentina, del 16 al 27 de febrero.

En todas las sedes, los turnos se otorgan de manera presencial. Por este motivo, se sugiere a los ciudadanos estar atentos a las redes sociales para conocer qué días específicos se realizará la entrega de los mismos.

Ei cronograma está sujeto a cualquier tipo de modificación que pueda presentarse. Para consultas y mayor información, se encuentra habilitada la línea de WhatsApp 2975400388