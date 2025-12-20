Cristina Kirchner fue operada de apendicitis en el Sanatorio Otamendi

La exmandataria fue trasladada al centro de salud con autorización judicial. Trascendió que la intervención ya terminó y resultó exitosa. Se concentraron militantes y dirigentes para respaldarla.

Cristina Fernández de Kirchner fue sometida este sábado a una intervención quirúrgica por un cuadro de apendicitis. La operación se realizó en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires, donde permanece internada. El parte médico indicó que la expresidenta evoluciona “sin complicaciones postoperatorias”.

Este sábado a la tarde, a raíz de un dolor abdominal, CFK solicitó realizarse estudios médicos en su domicilio. Allí se determinó que era necesario hacerle una evaluación con mayor profundidad para determinar las causas y el tratamiento correspondiente. Por eso, fue trasladada de urgencia desde San José 1111 al Otamendi.

“Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner ingresó a nuestra institución presentando dolores abdominales compatibles con síndrome apendicular agudo. El diagnóstico fue confirmado por los medios correspondientes”, señaló la clínica en un comunicado y concluyó: “La paciente fue sometida durante horas de la tarde a una cirugía laparoscópica, que confirma el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada, evolucionando hasta el momento sin complicaciones postoperatorias”.

En el Sanatorio, donde Cristina Kirchner ya fue ingresada en otras oportunidades, se encontraban familiares y dirigentes de confianza de la líder del Partido Justicialista. Por la noche, militantes se acercaron a la puerta de la clínica para manifestarle su acompañamiento. En ese mismo lugar, en 2022, a la jefa de Estado le practicaron una histerectomía programada.

HISTORIAL CLINICO DE CFK

CFK, además, atravesó otras dos operaciones por complicaciones en su estado de salud: la primera, en enero de 2012, cuando debieron extraerle la glándula tiroidea en el Hospital Austral de la localidad bonaerense de Pilar. Los estudios posteriores a la intervención indicaron que los nódulos eran de tipo benigno.

Un año y medio después, en octubre del 2013, la entonces presidenta de la Nación fue sometida a una cirugía en el Hospital Favaloro debido a un hematoma subdural, lesión descubierta luego de que sufriera un golpe en la cabeza, producto de una caída. Esa operación estuvo a cargo del jefe de Neurocirugía del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro (INCC), Cristian Fuster. Antes, se había realizado una interconsulta con el neurólogo y dirigente radical Facundo Manes, que forma parte del staff médico de esa Fundación.

La operación fue decidida por los médicos del Favaloro luego de un chequeo. En la residencia presidencial de Olivos había sido monitoreada luego de que sintiera un hormigueo en su brazo izquierdo. Los estudios posteriores detectaron un coágulo entre el cerebro y el cráneo, a raíz de un traumatismo sufrido el 12 de agosto del 2013.

Según consta en el informe socioambiental presentado ante la Justicia por la prisión domiciliaria, CFK mantiene un tratamiento crónico por patologías previas: toma Levotiroxina debido a la tiroidectomía total y una medicación específica para problemas de audición.

RESTRICCIONES JUDICIALES

El traslado de este sábado contó con el correspondiente permiso judicial, en medio de las inéditas restricciones que le impuso la Justicia por la condena en la causa Vialidad. Esta semana, sus abogados Carlos Alberto Beraldi y Ary Llernovoy pidieron que no haya un límite de horario ni de cantidad de personas durante las visitas. Es decir, lo que normalmente implica una prisión domiciliaria. La Corte, sin embargo, no revisó los pedidos, pero sí confirmó la colocación de una tobillera electrónica. Esto se determinó pese a que sus abogados insistieron en el inexistente peligro de fuga, ya que Kirchner se encuentra custodiada por la Policía Federal y además “es una figura pública que inmediatamente sería reconocida”.

Desde noviembre, luego de que se difundiera una foto de Kirchner con varios economistas, que fueron a llevarle un plan alternativo al que La Libertad Avanza implementa en el país, la expresidenta debe realizar pedidos de autorización al tribunal para poder recibir visitas, que se vieron limitadas a tres personas, dos veces por semana, con una máxima duración de dos horas.

MISA SUSPENDIDA

Previo a la urgencia médica, estaba programada una misa criolla en San José 1111. La noche de música y tradición pautada para este domingo 21 fue suspendida por la internación de CFK. La idea era interpretar una Misa Criolla con la consigna “Artistas unidos por Cristina libre”. El encuentro pospuesto había sido organizado por Músicos Unidos por Cristina Libre, una reunión de artistas comprometidos con la cultura, la memoria y la expresión del pueblo mediante la música.

La actividad iba a tener como protagonista al cantante folclórico Bruno Arias, acompañado por músicos en vivo y un coro de 30 cantantes.