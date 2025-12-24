Un video viral mostró a un grupo de turistas israelíes celebrando Janucá en el cenotafio de Malvinas. La acción generó rechazo por el uso del espacio y por las marcas que quedaron en una de las paredes del monumento.

Denuncian a turistas israelíes por profanación del Monumento a los Héroes de Malvinas

Una controversia de fuerte impacto simbólico se desató en Ushuaia luego de que se difundieran imágenes de un grupo de turistas israelíes realizando una celebración de Janucá en el Monumento a los Héroes de Malvinas.

El episodio ocurrió en el sector donde se encuentra la imagen de la Virgen de Luján, parte del homenaje permanente a los caídos en la guerra de 1982, y dejó rastros visibles de cera en una zona de la estructura.

El video comenzó a circular a través del medio local Crónicas Fueguinas y rápidamente se viralizó en redes sociales. Posteriormente, el canal de YouTube “Unión Malvinizadora Argentina” publicó un descargo en el que denunció daños en el monumento y calificó el hecho como una falta de respeto hacia un sitio de profunda significación histórica y emocional para el país.

En el mensaje difundido, el responsable del canal expresó su malestar al señalar que el acto religioso se realizó “justo detrás de la Virgen”, remarcando que se trata de un espacio integrado al cenotafio que honra a los soldados argentinos fallecidos en el conflicto del Atlántico Sur.

Además, cuestionó la ausencia de sanciones o pronunciamientos públicos por parte de entidades representativas de la comunidad judía y reclamó una reflexión interna para evitar que situaciones similares se repitan.

Hasta el momento, no se informó oficialmente si hubo intervención de autoridades municipales o provinciales ni si se avanzará en una evaluación de los daños ocasionados al monumento.