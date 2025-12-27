Las dos senadoras chubutenses acompañaron a Milei

Tanto Terenzi, como Cristina, votaron a favor del Presupuesto y el nuevo blanqueo. Linares lo hizo en contra

Luego de que la Ley de Presupuesto 2026 obtuviera la media sanción en Diputados, el Gobierno nacional cerró el año con una victoria clave en el Senado. Tras haberse tratado en sesiones extraordinarias, el oficialismo logró reunir la mayoría de votos necesaria para aprobar la partida presupuestaria que entrará en vigencia a partir del próximo año.

De acuerdo con el acta oficial, la norma obtuvo 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención. Entre las que acompañaron estuvieron las dos senadoras oficialistas de Chubut: Edith Terenzi, la radical que ahora es parte de Despierta Chubut, y Andrea Cristina (PRO). En cambio el justicialista Carlos Linares votó en Contra.

TAMBIEN EL BLANQUEO

En similar sintonía votaron los chubutenses el nuevo blanqueo, conocido bajo el eufemismo de “ley de inocencia fiscal”, que activará modificaciones en el Régimen Penal Tributario, entre otras cuestiones, para elevar los desfasados umbrales de evasión y, si se puede, fomentar la reincorporación de “dólares del colchón”.