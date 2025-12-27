Márquez admitió una relación con Victoria Villaruel: "Los caballeros no tienen memoria"

En el ciclo streaming “Si hay plata” de la RZ Radio, los conductores del programa entrevistaron por zoom al escritor ultraconservador Nicolás Márquez. En el diálogo, los anfitriones le recordaron un tuit que le fue enviado al intelectual consultándole si tuvo un vínculo sexual con Victoria Villarruel años atrás. Rememorando la respuesta de aquel mensaje, la contestación del intelectual fue “no repito errores”.

“Los caballeros no tenemos memoria”, reafirmó el coautor de la biografía oficial de Javier Milei en la conversación radial, ante la insistencia de los conductores del ciclo para que confirmara el supuesto affaire con la vicepresidenta. En un fragmento de la respuesta, Márquez tiró la pelota para que el rumor lo corrobore la exnovia del represor Alfredo Astiz y activista de ultraderecha, Cecilia Pando.

Escritor, ensayista, analista político, conferencista y abogado egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Márquez es considerado uno de los intelectuales y referentes de la derecha alternativa nacional. Con más de quince libros publicados y presentados en múltiples países, muchos de ellos con foco en temas políticos, el intelectual ultraconservador es el principal impulsor de la llamada “batalla cultural”. Esas producciones lo posicionaron como un paladín del pensamiento conservador compartiendo ámbitos con otros referentes, como en ese entonces la abogada de represores Victoria Villarruel.

En su obra destacan títulos provocadores y polémicos como “La otra parte de la verdad” y el libro biográfico “Milei: la revolución que no vieron venir”, coescrito con el periodista Marcelo Duclos, en el que defiende y enaltece la figura del mandatario libertario y se presenta como parte de lo que él denomina la “batalla cultural” contra el progresismo y otras corrientes sociales contemporáneas. Sus textos analizan la historia argentina desde posiciones controvertidas, incluyendo cuestionamientos a las políticas de género.

No solo en su obra escrita se hace presente en la polémica. La vida personal de Márquez ha estado rodeada de controversias que trascendieron el ámbito literario y político. Fuentes periodísticas señalan que tiene una hija que nació en 2005, producto de una relación que terminó antes del nacimiento de la niña, y que no mantiene un vínculo con ella. Además, desde 2008 pesa sobre él una denuncia judicial por abuso sexual contra su propia hija cuando era menor.

En Mar del Plata, su militancia se remonta a sus años universitarios cuando organizó agrupaciones de derecha en la Facultad de Derecho y comenzó a ejercer influencia en círculos libertarios y conservadores locales. Desde entonces ha mantenido frecuentes apariciones en medios y actos políticos, consolidando una red de seguidores y de alianzas con otros referentes de la derecha argentina.

La conjunción de su obra literaria, su presencia mediática y su relación con sectores del oficialismo lo convirtió en un personaje destacado, polarizador e indefectiblemente ligado a los debates más ásperos de la política argentina contemporánea. Sus posiciones y su estilo confrontativo han generado tanto apoyo entre adherentes como críticas numerosas desde distintos sectores, convirtiendo su vida personal y profesional en un objeto constante de atención pública.

Fuente: Perfil.com