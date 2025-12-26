Murió el anciano que fue atropellado

El hombre de 92 años había sido embestido este viernes por la tarde en Rivadavia y Viamonte, frente a la Comisaría Segunda. El conductor quedó detenido.

Este viernes, alrededor de las 18, un conductor embistió a un adulto mayor en la esquina de Rivadavia y Viamonte, frente a la Seccional Segunda de policía.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Regional tras ser arrastrada por un Volkswagen Voyage.

Sin embargo, pasadas las 21 de confirmó el fallecimiento de la víctima como consecuencia de la gravedad de las heridas.

Según pública El Comodorense, testigos refirieron a una frenada de más de 50 metros y sospechan que el conductor podría haber estado corriendo una picada.

El chofer del auto permanece detenido.

Un testigo que presenció el incidente vial relató a El Comodorense: "recién salí de laburar y miré para atrás porque había dos hombres corriendo a todo lo que daba el auto. Cuando miro, veo que un metro para arriba lo habían levantado al jubilado".

"Venía cruzando la calle y el conductor dijo que no lo vio, pero sí se ve claro si una persona está en la calle", amplió.