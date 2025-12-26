El errado saludo de una diputada que desató reacciones en redes

El saludo navideño de la diputada libertaria Juliana Santillán Juárez Brahím se volvió tendencia en la red social X luego de que confundiera celebraciones centrales del calendario cristiano. La legisladora deseó una “Navidad de resurrección” y generó una ola de reacciones, correcciones y burlas.

El mensaje navideño de la diputada Juliana Santillán Juárez Brahím se convirtió en tendencia en la red social X durante la noche del 24 de diciembre, luego de que la legisladora libertaria cometiera un error conceptual al confundir celebraciones centrales de la tradición cristiana.

Cerca de las 20 horas, Santillán publicó un video con un saludo por las fiestas en el que deseó una “Navidad de resurrección”. El mensaje fue acompañado por un texto que reforzaba la misma idea: “Feliz Nochebuena de resurrección y Feliz Navidad para todos”. La expresión generó sorpresa inmediata entre los usuarios, ya que la resurrección corresponde a la Pascua, mientras que la Navidad conmemora el nacimiento de Jesús.

La confusión fue rápidamente señalada por cientos de internautas, muchos de los cuales sumaron explicaciones teológicas y referencias básicas del calendario litúrgico cristiano. Esa combinación de correcciones, ironías y memes impulsó la viralización del video, que acumuló cientos de miles de visualizaciones en pocas horas.

El episodio ocurrió mientras la diputada se encontraba en Mar del Plata, ciudad a la que viajó para pasar las fiestas junto a su familia, según confirmaron fuentes cercanas.

Un antecedente reciente que volvió a circular

El traspié navideño no fue el único momento que expuso a Santillán a la crítica pública durante el año. En junio, la diputada protagonizó un fuerte cruce televisivo con médicas residentes del Hospital Garrahan, en el marco del reclamo salarial del sector de salud.

En aquella oportunidad, las profesionales denunciaron ingresos inferiores a los $800.000 mensuales pese a extensas jornadas laborales. Santillán respondió citando supuestos datos oficiales y afirmó que la canasta básica era de $360.000, cifra que luego se comprobó correspondía al umbral individual de pobreza y no a la canasta básica total para una familia tipo, que en mayo de 2025 superaba el millón de pesos.

Pese a las aclaraciones posteriores, la diputada sostuvo su postura y atribuyó las críticas a una “carga política” sobre el debate.