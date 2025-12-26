El Gobierno nacional oficializó los feriados con fines turísticos para 2026 y confirmó tres días no laborables que permitirán generar fines de semana extralargos en distintos momentos del año. La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial mediante la Resolución 164/2025.

El Gobierno confirmó tres días no laborables y habrá fines de semana XL en 2026

Según lo dispuesto, los días no laborables serán el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre, fechas que se suman al calendario oficial de feriados y buscan incentivar el turismo interno y el movimiento económico en distintas regiones del país.

Con esta decisión, abril y diciembre se perfilan como los meses con mayor cantidad de días de descanso, favoreciendo escapadas turísticas y el consumo en sectores como la hotelería, la gastronomía y el transporte.

Desde el Gobierno explicaron que la medida se enmarca en lo establecido por la Ley 27.399, que habilita a fijar hasta tres días no laborables por año con fines turísticos, siempre que coincidan con lunes o viernes, para facilitar fines de semana largos.

Los nuevos feriados permitirán extender los descansos en fechas clave:

Marzo: lunes 23, previo al feriado del 24 de marzo (Día de la Memoria).

Julio: viernes 10, junto al feriado del 9 de julio (Día de la Independencia).

Diciembre: lunes 7, antes del 8 de diciembre (Inmaculada Concepción).

De esta manera, el calendario 2026 contará con varios fines de semana largos y tres fines de semana extra largos, una medida que el Ejecutivo considera clave para dinamizar la actividad turística y comercial en todo el país.