El Gobierno confirmó tres días no laborables y habrá fines de semana XL en 2026

Según lo dispuesto, los días no laborables serán el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre, fechas que se suman al calendario oficial de feriados y buscan incentivar el turismo interno y el movimiento económico en distintas regiones del país.
Con esta decisión, abril y diciembre se perfilan como los meses con mayor cantidad de días de descanso, favoreciendo escapadas turísticas y el consumo en sectores como la hotelería, la gastronomía y el transporte.
Desde el Gobierno explicaron que la medida se enmarca en lo establecido por la Ley 27.399, que habilita a fijar hasta tres días no laborables por año con fines turísticos, siempre que coincidan con lunes o viernes, para facilitar fines de semana largos.
Los nuevos feriados permitirán extender los descansos en fechas clave:
Marzo: lunes 23, previo al feriado del 24 de marzo (Día de la Memoria).
Julio: viernes 10, junto al feriado del 9 de julio (Día de la Independencia).
Diciembre: lunes 7, antes del 8 de diciembre (Inmaculada Concepción).
De esta manera, el calendario 2026 contará con varios fines de semana largos y tres fines de semana extra largos, una medida que el Ejecutivo considera clave para dinamizar la actividad turística y comercial en todo el país.