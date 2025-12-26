Una mujer de 81 años se atragantó en la cena navideña y murió

El episodio ocurrió en una vivienda de la localidad cordobesa de Despeñaderos. Fue trasladada a un hospital, pero allí se constató que ya había fallecido.

Una mujer de 81 años murió al atragantarse con la comida mientras compartía con su familia la cena de Nochebuena en la ciudad cordobesa de Despeñaderos y, si bien intentaron asistirla y realizarle maniobras para liberarle las vías respiratorias, los esfuerzos fueron en vano.

Según la información de los medios locales, todo se inició cuando la mujer comenzó a realizar gestos desesperados que fueron advertidos por su hijo, quien alertó al resto de los familiares que estaban en el lugar.

De inmediato, los familiares intentaron asistirla y aplicarle maniobras para liberarle las vías respiratorias, ya que la obstrucción fue provocada por la comida, pero no lo lograron y decidieron trasladarla de urgencia al Hospital de Alta Gracia donde los médicos constataron que había ingresado sin signos vitales.