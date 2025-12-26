El uso de efectivo toca mínimos históricos en Argentina: cayó a niveles de hace casi cinco años

El uso de dinero en efectivo en Argentina alcanzó su punto más bajo en casi un lustro, impulsado por el crecimiento de los pagos digitales y el menor dinamismo de la actividad económica. Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la cantidad de billetes en circulación cayó un 43% en comparación con julio de 2024.

A mediados de diciembre, el circulante totalizó 6.752,5 millones de billetes, un volumen que no se registraba desde mediados de 2021. En contraste, en julio del año pasado se había alcanzado un récord de 11.859,2 millones de unidades en circulación.

La tendencia también se refleja en la caída de extracciones por cajeros automáticos. Durante septiembre se contabilizaron 48,4 millones de operaciones, menos de la mitad de los picos que se registraron en diciembre de 2019 y 2021, cuando se superaban las 118 millones de extracciones mensuales.

De acuerdo al último Informe de Inclusión Financiera del BCRA, correspondiente al primer semestre del año, el circulante representa actualmente el 6,2% del Producto Bruto Interno (PBI), el nivel más bajo de los últimos años. Como referencia, hace apenas tres años las entidades bancarias debían recargar los cajeros automáticos hasta tres veces por día para responder a la demanda.

Entre las principales razones de esta caída se destaca el avance de los pagos digitales, que se consolidaron como el medio preferido, especialmente entre los usuarios más jóvenes. Las transferencias inmediatas y los pagos interoperables ganaron protagonismo frente al uso de efectivo.

A esto se suma la emisión de billetes de mayor denominación —$10.000 y $20.000— que redujo la necesidad de retirar grandes volúmenes de dinero, y el menor nivel de actividad económica, que impacta directamente en la circulación de efectivo.

El escenario confirma un cambio estructural en los hábitos de pago de los argentinos, con una economía cada vez más digitalizada y con menor dependencia del dinero físico.