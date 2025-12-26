La Plata: mató a un hombre porque sus vecinos tiraban cohetes

Un hombre fue detenido pasada la Nochebuena luego de que efectuara varios disparos de armas de fuego de impactaron en un vecino que observaba cómo varias personas del lugar, entre quienes estaban sus hijos, tiraban cohetes a la medianoche de este miércoles.

El trágico suceso ocurrió en el Barrio Aeropuerto, ubicado varios kilómetros al sur de La Plata, donde el agresor identificado como Juan Carlos Magen, de 68 años, se quejó ante sus vecinos porque utilizaban pirotecnia por la llegada de Navidad.

En ese marco, se generó una discusión que fue subiendo de tono hasta desembocar en el uso de armas de fuego que derivaron en la inexplicable tragedia que enluta a los habitantes del populoso barrio platense.

En concreto, el acusado efectuó varios disparos desde la ventana de su departamento ubicado en un edificio en 609 y 4, causando la muerte de uno de sus vecinos, identificado como Daniel Néstor Rubén Ramírez, de 45 años, quien se encontraba en el descanso de la escalera de uno de los monoblocks.

La víctima sufrió heridas en el cuello y el hombro izquierdo, que finalmente le causaron la muerte, siendo trasladado a la morguera, mientras que Magen quedó detenido por el delito de “homicidio”, interviniendo en la causa la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°6 y del Juzgado de Garantías N°2 de La Plata.

Tras el tiroteo acudieron al lugar efectivos del Comando de Patrullas y personal del GTO, quienes secuestraron en el domicilio del victimario un verdadero arsenal: una escopeta especial reforzada calibre 20 con una munición en la recámara, un arma de fuego marca Bersa Thunder calibre 40, un rifle de aire comprimido, una funda de pistola y numerosas municiones.

Mientras tanto y en forma de protesta por el crimen ocurrido en la zona sur de la capital bonaerense, varios vecinos indignados prendieron fuego un automóvil Peugeot 504 que pertenecería al atacante.