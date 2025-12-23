La madre del repartidor atropellado pide ayuda para gastos médicos

Laura Días, madre de Nicolás, el trabajador de Pedidos Ya que fue atropellado y arrastrado por un automovilista en estado de ebriedad, solicitó ayuda solidaria para cubrir insumos y traslados mientras su hijo permanece internado en estado crítico.

Laura Días, madre de Nicolás, el repartidor de la aplicación Pedidos Ya que, hace 19 días, fue atropellado y arrastrado varias cuadras, en el barrio San Martín, por un conductor alcoholizado, brindó su testimonio sobre la difícil situación que atraviesa su familia y pidió colaboración para afrontar los gastos médicos.

En diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz, Días señaló que su hijo “aún sigue en estado crítico, pero va evolucionando bien”, aunque continúa internado y con un largo proceso de recuperación por delante.

Según explicó, desde el hospital le solicitan insumos básicos como gasas y cintas, elementos que no puede costear. “Lamentablemente no cuento con plata, por eso acudo a la gente para que, quien pueda colaborar, me ayude”, expresó.

Asimismo, remarcó que el hecho ocurrido “le puede pasar a cualquiera” y destacó la conducta de su hijo: “Nicolás nunca tomó, no fuma, no se droga. Es un chico muy sano, solo estaba trabajando”.

El episodio se registró el pasado 4 de diciembre, alrededor de las 23:20 horas, cuando un hombre de 46 años, identificado como Mariano Antileo, que conducía en estado de ebriedad atropelló al joven y lo arrastró varias cuadras.

Como consecuencia, Nicolás sufrió graves lesiones, entre ellas fracturas en las costillas, por lo que deberá ser intervenido quirúrgicamente. “Lo van a operar, pero todo tiene su tiempo”, indicó su madre.

Días también manifestó su dolor al señalar que su hijo pasará las fiestas internado. “Mi hijo va a pasar la Navidad en el hospital, así que yo también. Es muy injusto todo esto porque no es un chico malo, no le hace daño a nadie”, afirmó conmovida.

En ese contexto, pidió respeto y acompañamiento: “Lo único que les pido, de corazón, es que me ayuden, que me apoyen, y por favor, si van a comentar algo, que no sea ofensivo, porque estoy muy triste”.

Finalmente, expresó su malestar por la decisión judicial de dejar en libertad al conductor involucrado. “Sigo sin entender la decisión del juez de dejar en libertad a este hombre que casi asesina a mi hijo. La justicia tiene que moverse”, sostuvo.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de Mercado Pago, al alias blanca.mora, a nombre de Laura Viviana Días, para ayudar a cubrir gastos de traslados e insumos médicos.