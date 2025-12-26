Según testigos del incidente, ocurrido en Rivadavia y Viamonte, el conductor habría ido corriendo picadas. Quedó detenido.

Atropelló a un anciano y lo arrastró varios metros

Este viernes, alrededor de las 18, un conductor embistió a un adulto mayor en la esquina de Rivadavia y Viamonte, frente a la Seccional Segunda de policía.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Regional tras ser arrastrada por el vehículo.

Según pública El Comodorense, testigos refirieron a una frenada de más de 50 metros y sospechan que el conductor podría haber estado corriendo una picada.

El conductor del auto permanece detenido. Restan conocer los resultados del examen de alcoholemia.

Un testigo que presenció el incidente vial relató a El Comodorense: "recién salí de laburar y miré para atrás porque había dos hombres corriendo a todo lo que daba el auto. Cuando miro, veo que un metro para arriba lo habían levantado al jubilado".

"Venía cruzando la calle y el conductor dijo que no lo vio, pero sí se ve claro si una persona está en la calle. El hombre tendría fácil 70 años, 60 años. Tardó un montón la ambulancia, estaba desangrándose", agregó el testigo.