Empieza otro corte de agua en Comodoro

El suministro será interrumpido de manera rotativa entre este viernes y el sábado en distintas zonas de la ciudad.

El Departamento de Saneamiento de la SCPL informó que este viernes 26 de diciembre, a partir de las 18 horas y por un lapso de 24 horas, se llevará adelante un corte programado del suministro de agua en la Zona Norte de Comodoro Rivadavia. En tanto, el sábado 27 de diciembre, desde las 18 horas y por igual período, la interrupción alcanzará a las zonas Sur y Central de la ciudad.

La medida tiene como finalidad recuperar las reservas del sistema de Puesto La Mata, afectadas por el incremento sostenido del consumo durante la temporada de verano.

Desde el área explicaron que el caudal del Sistema Acueductos se mantiene constante durante todo el año, salvo situaciones excepcionales como altos niveles de turbiedad en el lago o averías. Sin embargo, lo que sí varía de manera significativa es la demanda de agua por parte de la población.

Durante los meses de verano, el consumo supera la capacidad del sistema, lo que obliga a implementar cortes programados para equilibrar las reservas. En contraste, durante el invierno, la menor demanda permite sostener el suministro sin interrupciones.

Finalmente, desde el Departamento de Saneamiento remarcaron la importancia del uso responsable del recurso hídrico y señalaron que cuidar el agua “no es una opción, sino una necesidad”, instando a la comunidad a preservar cada gota.