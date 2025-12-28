"Si sus bancos rompen las p... depositen en el Nación"

Así, el ministro Luis "Toto" Caputo instó a los ahorristas a sacar los dólares del colchón tras la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal.

A través de un tuit, el ministro de Economía, Luis Caputo, instó a que los ahorristas depositen sus dólares en el Banco Nación, en el caso de que otras entidades no apliquen el sistema instaurado tras la sanción de la ley de Inocencia Fiscal. "Depositan sus dólares en el banco y pueden disponer de los mismos inmediatamente", prometió.

"Si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p…), no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley", instó Caputo en sus redes sociales. Poco después, la banca pública aseguró que "está preparado para satisfacer la demanda de sus clientes".

"Depositan sus dólares en el banco y pueden disponer de los mismos inmediatamente, para realizar el consumo que quieran o para ahorrar ganando un interés, como en cualquier lugar del mundo", prometió.