No hay fecha límite para canjear los "cara chica"

El Banco Central eliminó el vencimiento que regía hasta el 31 de diciembre de este año.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó que los dólares “cara chica” y los billetes estadounidenses antiguos o deteriorados podrán seguir siendo aceptados por los bancos sin una fecha límite, tras eliminar el vencimiento que regía hasta fines de 2025 y redefinir el mecanismo oficial para su recepción y reemplazo.

Con una nueva comunicación oficial, el Banco Central introdujo un cambio relevante para miles de ahorristas. A través de la Comunicación “A” 8352, el organismo dejó sin efecto la fecha límite del 31 de diciembre de 2025, que había sido fijada para la recepción de billetes de diseño antiguo o con desgaste.

La medida habilita a las entidades financieras a continuar aceptando dólares “cara chica” y billetes levemente deteriorados sin un vencimiento definido, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. Así, se disipa la incertidumbre que existía en torno al canje de este tipo de moneda.

Según lo informado por el propio BCRA, ya no existe un plazo máximo para presentar estos billetes en el sistema financiero. La eliminación del límite temporal implica que los ahorristas podrán cambiarlos o depositarlos en cualquier momento, sin la presión de un calendario.

No obstante, cada banco mantiene la facultad de establecer sus propios procedimientos y tiempos operativos, por lo que se recomienda consultar previamente en la entidad correspondiente.