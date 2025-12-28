A los 91 años, murió la icónica Brigitte Bardot

Su fundación confirmó la noticia, luego de que la reconocida actriz francesa batallara durante meses con problemas de salud. Fue una de las figuras más emblemáticas del cine galo y símbolo erótico de las décadas de los 50 y 60.

El mundo del espectáculo está de luto luego que se confirmara la muerte de la icónica actriz francesa Brigitte Bardot, referente del cine, símbolo erótico de las décadas de los años 50 y 60, la música y defensora de los derechos de los animales.

La actriz falleció a los 91 años tras batallar durante varios meses con problemas de salud, según confirmó la fundación que lleva su nombre a través de un comunicado emitido a la agencia AFP.

“La Fundación Brigitte Bardot anuncia con inmensa tristeza el fallecimiento de su fundadora y presidenta, la señora Brigitte Bardot, actriz y cantante mundialmente reconocida, que decidió abandonar su prestigiosa carrera para dedicar su vida y su energía a la defensa de los animales y a su Fundación”, indicaron, sin precisar el día ni el lugar del fallecimiento.

La leyenda del cine mundial participó en destacadas películas como La mujer y el pelele (Julien Duvivier), El desprecio (Jean-Luc Godard), ¡Viva María! (Louis Malle) o El testamento de Orfeo (Jean Cocteau). Además, filmó casi medio centenar de largometrajes y lanzó más de 70 canciones a lo largo de dos décadas de carrera. A raíz de ello, fue considerada por la sociedad de esa época como un icono de la sensualidad.

CELEBRIDAD MUNDIAL

Brigitte Bardot nació el 28 de septiembre de 1934 en París en el seno de una familia burguesa, se mostró amante de la danza e inició su carrera artística como bailarina de ballet, pero recién a los 18 años comenzó a dar sus primeros pasos en el cine con la película Le Trou normand. Dos años después, en 1954, se trasladó a Estados Unidos para trabajar en la industria, cuando las actrices europeas no eran todavía valoradas.

Fue una de las personalidades más reconocidas y controvertidas del siglo XX. Su irrupción en la escena internacional se produjo en 1956, con la película Y Dios creó a la mujer, del director Roger Vadim, que entonces era su esposo. Esta obra no sólo la hizo alcanzar al estrellato, sino que también marcó un antes y un después en la representación de la sexualidad y la autonomía femenina en la cultura occidental.

La cinta, considerada escandalosa en su época, convirtió a Bardot en un mito erótico y un símbolo feminista inesperado, al desafiar los códigos morales dominantes.

En 1960 se convirtió en madre de su único hijo, Nicolas, quien años más tarde la demandó debido a sus polémicas declaraciones, al definir la experiencia del embarazo como algo “tumor”. La actriz dijo que le faltaba instinto maternal y dejó la crianza del niño en manos de su nuevo esposo, Jacques Charrier.

A mediados de 1970, en medio de su mayor estrellato, decidió abandonar el cine y dedicarse completamente a la defensa de los animales, lo que la incentivó, en 1986, a crear la Fundación Brigitte Bardot.

El mismo se dedica a la labor contra el maltrato animal, la caza de focas, la experimentación científica con animales y otras luchas similares. La institución fue pionera en la promoción de reformas legales y en la concienciación pública sobre el bienestar animal, no solo en Francia sino también a nivel internacional.