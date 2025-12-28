Hallan muertos a dos jóvenes comodorenses en el río Paraná

Este domingo se confirmó el rescate de los cuerpos de Facundo Herrera y Sebastián Vargas. Habían desaparecido un día antes en el cauce de ese río, en Corrientes. Prefectura Naval encontró sus cadáveres en una zona peligrosa, no habilitada para bañistas.

Los cuerpos de Facundo Herrera, de 23 años, y Sebastián Vargas, de 35, ambos oriundos de Comodoro Rivadavia, fueron hallados sin vida este domingo al mediodía en las aguas del río Paraná, en Ituzaingó, Corrientes. La búsqueda, iniciada el sábado, culminó en la zona donde ambos jóvenes habían desaparecido.

El operativo de búsqueda, reanudado a primera hora del día por la Prefectura Naval, permitió localizar a los dos ciudadanos de Comodoro Rivadavia en el sector conocido como “La Florida” o del antiguo Zoológico, en el barrio San Jorge, en el área donde fueron vistos por última vez.

Según información proporcionada por fuentes de Prefectura a Noticias Ituzaingó, fueron los buzos tácticos quienes realizaron el hallazgo de los cuerpos en las profundidades del río. El área es una zona no habilitada para bañistas, caracterizada por la presencia de pozos y corrientes impredecibles, y cuenta con señalización explícita que advierte sobre la prohibición de ingresar al agua.

La desaparición de Herrera y Vargas ocurrió en la tarde del sábado, cuando ingresaron al Paraná y fueron arrastrados por la fuerza del agua, ante la presencia de testigos. Este suceso se suma a otro incidente registrado la semana anterior en Ituzaingó, que resultó en el fallecimiento de un bañista de 29 años.