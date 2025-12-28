La fiesta electrónica se desarrollaba en un salón del Cordón Forestal. La policía actuó a partir de la queja de vecinos por ruidos molestos.

Más de 120 personas en un "after" clandestino

Una fiesta electrónica clandestina fue detectada este domingo por la mañana en un salón del Cordón Forestal.

El procedimiento policial y municipal se desarrolló alrededor de las 9:20, luego de que vecinos alertaran por fuertes ruidos y música durante horas.

Al arribar al lugar, personal policial constató que en el interior del salón se desarrollaba un “after” con unas 120 personas, sin ningún tipo de habilitación ni autorización municipal, y fuera del horario permitido.

Minutos después se presentó un móvil de Protección Ciudadana. Los agentes de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia labraron el acta de constatación correspondiente. No había personal de Habilitaciones disponible en ese momento, por lo que se procedió únicamente a dejar asentada la infracción.

Los asistentes se retiraron del salón sin generar disturbios y el evento quedó desactivado. Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial interviniente.