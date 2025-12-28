El Patagonico
El Patagónico
Un motociclista herido al ser encerrado por un auto

Ocurrió en la rotonda de las rutas 3 y 26. El hombre tuvo que ser hospitalizado por una lesión en un tobillo.

Un motociclista resultó lesionado este domingo alrededor de las 2 en la rotonda de las rutas 3 y 26.

Según informó la policía de Rada Tilly una conductor que no se identificó, solicitó presencia policial al ver al hombre caído junto a su moto.

Al llegar la comitiva policial, encontró un motovehículo recostado sobre la banquina en sentido hacia Comodoro Rivadavia.

El motociclista presentaba dolor en el tobillo izquierdo y relató que circulaba por la rotonda cuando un vehículo, cuya marca y modelo no pudo precisar, lo encerró provocando su caída.

Personal médico de EMEC, asistió al hombre y dispuso su traslado a la Clínica del Valle. La moto fue secuestrada y llevada al patio de la comisaría de Rada Tilly para las actuaciones correspondientes que instrumenta la Fiscalía.

