Saltó un paredón para robar una bomba de agua

Un intento de robo se produjo alrededor de las 2 de este domingo en una vivienda ubicada en la calle Mendoza, en el límite de los barrios Jorge Newbery y 9 de Julio.
Según el reporte policial, un hombre de 66 años descubrió a un desconocido dentro de su patio intentando robarle.
Según informaron fuentes policiales de la Seccional Segunda de Comodoro Rivadavia, el aprehendido -de 35 años- había trepado un paredón de mediana altura para ingresar al domicilio y comenzar a preparar los elementos que pretendía sustraer.
El propietario, alertó a la oolicía tras ver movimientos sospechosos en su patio. Minutos después, efectivos llegaron al lugar y sorprendieron al ladrón en plena acción.
Entre los objetos que el delincuente intentaba llevarse se encontraban una bomba de agua, un rollo de manguera de 15 metros y un alargue de 5 metros, todos los cuales fueron reconocidos por el damnificado y devueltos.
El detenido quedó alojado en la Seccional Segunda, a la espera de que comparezca ante el juez penal de turno.