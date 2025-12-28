El dueño de la vivienda alertó rápidamente a la policía sobre la presencia de un intruso en su patio, lo que posibilitó su detención.

Saltó un paredón para robar una bomba de agua

Un intento de robo se produjo alrededor de las 2 de este domingo en una vivienda ubicada en la calle Mendoza, en el límite de los barrios Jorge Newbery y 9 de Julio.

Según el reporte policial, un hombre de 66 años descubrió a un desconocido dentro de su patio intentando robarle.

Según informaron fuentes policiales de la Seccional Segunda de Comodoro Rivadavia, el aprehendido -de 35 años- había trepado un paredón de mediana altura para ingresar al domicilio y comenzar a preparar los elementos que pretendía sustraer.

El propietario, alertó a la oolicía tras ver movimientos sospechosos en su patio. Minutos después, efectivos llegaron al lugar y sorprendieron al ladrón en plena acción.

Entre los objetos que el delincuente intentaba llevarse se encontraban una bomba de agua, un rollo de manguera de 15 metros y un alargue de 5 metros, todos los cuales fueron reconocidos por el damnificado y devueltos.

El detenido quedó alojado en la Seccional Segunda, a la espera de que comparezca ante el juez penal de turno.