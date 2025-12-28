Se incendió un baldío en el barrio Pueyrredón

Ocurrió durante la madrugada de este domingo en el sector de Barceló y La Razón. Bomberos logró sofocar rápidamente la quema de pastizales.

Un incendio de pastizales se registró durante la madrugada de este domingo en el barrio Pueyrredón. La emergencia se produjo alrededor de la 1:20, en un baldío ubicado en la esquina de Barceló y La Razón.

Efectivos policiales de la Seccional Quinta acudieron hasta allí luego de recibir una alerta por las llamas que avanzaban sobre el pastizal. Rápidamente, una dotación de Bomberos también llegó al lugar y logró sofocar el fuego antes de que se propagara.

Se desconocen las causas del incendio. Sin embargo, habitantes de ese sector de Comodoro Rivadavia señalaron que ya se habían producido otros focos de fuego en dicho terreno, por la acumulación de maleza.