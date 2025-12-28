Decomisan guanacos faenados a un cazador

El procedimiento se desarrolló en la ruta 26 donde policías controlaron un vehículo que se hallaba sospechosamente detenido sobre la banquina, en la zona de yacimientos petroleros.

Personal policial que realizaba tareas de seguridad adicional en el yacimiento petrolero de Cerró Dragón detectó, este domingo, un vehículo estacionado a la vera de la ruta 26 y comprobó que su conductor cargaba piezas faenadas de guanaco.

El procedimiento se desarrolló alrededor de las 11 en el kilómetro 102 de la mencionada ruta nacional.

Durante su patrullaje, los policías se acercaron al Fiat Siena y observaron un guanaco faenado en su interior.

A raíz del hallazgo, intervino personal policial de la Comisaría Distrito Sarmiento, detectando más piezas de la misma especie en el interior del automóvil.

Así se procedió al traslado del vehiculo y al secuestro de la carne, ya que es un periodo que se halla fuera de la temporada de caza. Se labró un acta de infracción a ley provincial de fauna silvestre y se dio intervención a autoridades de la Dirección de Flora y Fauna Silvestre de Chubut.

En total se decomisaron doce piezas de guanaco comprendidos en cuatro lomos, cuatro paletas y cuatro cuartos

También de secuestró un cuchillo de 27 cm de largo y una chaira de cabo blanco