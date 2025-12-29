La víctima fue identificada como Karina Janet Palomino Arotinco, de 44 años, mientras que el agresor sigue prófugo. El estremecedor caso ocurrió en Lomas del Mirador, partido de La Matanza.

Buscan a un hombre que degolló a una mujer

La Justicia de La Matanza busca a un hombre que este domingo degolló a una mujer en plena vía pública cuando salía de bailar. La víctima tenía entre sus pertenencias sus objetos personales, por lo que descartan que el móvil del crimen sea por robo.

El estremecedor caso ocurrió en el cruce de las calles Huergo y Sáenz Peña, en Lomas del Mirador, partido de La Matanza, cuando una vecina, María Isabel Casal, denunció al 911 la presencia de una mujer que estaba tendida en el asfalto y con un corte profundo en el cuello, entre otras lesiones.

Cuando personal médico arribó al lugar, constató que la mujer, identificada como Karina Janet Palomino Arotinco, de 44 años y nacionalidad peruana, presentaba una herida cortante en el cuello y tórax, resultando fallecida.

Frente a los agentes policiales, la vecina relató que escuchó gritos y al salir advirtió a la mujer lastimada, mientras que no logró ver el rostro del atacante, quien se dio a la fuga.

A la escena del crimen también llegó al lugar Isaías Américo Cornejo Cancho, pareja de la víctima, quien logró reconocerla.

En el lugar los investigadores hallaron las pertenencias de Arotinco: un celular Motorola, dinero en efectivo, tarjeta SUBE y llaves de su domicilio.

La causa fue caratulada como homicidio y quedó a cargo del fiscal Carlos Arribas, de la UFI Temática Homicidio Departamental.

Una cámara de seguridad logró captar a las 06.57 de este domingo el momento en el que la víctima paseaba a su perro y detrás la perseguía el agresor.

Por el momento no se pudo dar con la identidad del imputado.

