La marcha contra la pirotecnia partirá a las 18 desde la Plaza 83

Tras una Navidad marcada por incendios, animales perdidos y crisis en personas con hipersensibilidad auditiva, vecinos llaman a movilizarse para exigir el cumplimiento de la ordenanza que prohíbe los fuegos artificiales con estruendo.

Vecinos y organizaciones de Comodoro Rivadavia convocaron a una marcha contra el uso de pirotecnia sonora, luego de las graves consecuencias registradas durante la celebración de Navidad. La iniciativa busca concientizar a la comunidad y reclamar el efectivo cumplimiento de la Ordenanza N.º 12.625, que prohíbe la utilización de fuegos artificiales con estruendo en la ciudad.

De acuerdo a lo informado por los organizadores, durante la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre se registraron explosiones constantes que derivaron en más de 20 incendios. Además, se reportaron cientos de animales extraviados o atropellados, así como crisis de ansiedad y descompensaciones en niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), adultos mayores y personas con hipersensibilidad auditiva.

Ante este escenario, la convocatoria invita a la ciudadanía de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly a manifestarse pacíficamente para exigir “pirotecnia cero” y promover celebraciones sin estruendos, priorizando el cuidado de las personas, los animales y el ambiente.

La marcha se realizará el lunes 29, a partir de las 18:00 horas, con punto de concentración en la Plaza de la Escuela N.º 83. Los organizadores señalaron que se trata de una actividad abierta a toda la comunidad y reiteraron el pedido de respeto a la normativa vigente.