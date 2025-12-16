La Policía tomará denuncias sobre venta de pirotecnia con estruendo

La preocupación la plantearon en el barrio Stella Maris, junto con otras como la inseguridad, para lo cual solicitaron mayor presencia policial.

Representantes de la comisión vecinal del barrio Stella Maris mantuvieron este martes una reunión con autoridades de la Comisaría Seccional Tercera, en la que expusieron diversas inquietudes relacionadas con la seguridad y solicitaron el refuerzo de las tareas preventivas en la zona.

Durante el encuentro, los referentes barriales pidieron intensificar las recorridas policiales en sectores considerados sensibles, como establecimientos educativos, el CPB, centros de salud, plazas, el club social y deportivo y otros espacios de uso comunitario. La solicitud se fundamenta en la reiteración de hechos delictivos denunciados por vecinos y vecinas del barrio.

Otro de los ejes abordados fue la problemática de la pirotecnia. Desde la Policía informaron que se recibirán denuncias por la venta de pirotecnia de estruendo y destacaron la importancia de que la comunidad formalice las denuncias para posibilitar la intervención correspondiente.

Asimismo, desde la vecinal se reiteraron reclamos ya planteados con anterioridad y que aún no obtuvieron respuesta, entre ellos el refuerzo del alumbrado público en calles de alto tránsito, la instalación y mejora de cámaras de seguridad y el retiro de vehículos acopiados en inmediaciones de la Comisaría de la Mujer y de la Seccional Tercera.

Finalmente, desde la comisión vecinal aseguraron que continuarán insistiendo con estos pedidos y trabajando de manera articulada con las autoridades para fortalecer la red barrial, canalizar las demandas de los vecinos y promover acciones que contribuyan a mejorar la seguridad en Stella Maris.