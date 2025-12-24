La Policía secuestró pirotecnia en operativos simultáneos

La Ley Provincial XV N° 27, en su artículo N° 164, prohíbe la venta, tenencia y uso de pirotecnia por lo cual no existe ningún tipo de fuegos artificiales de venta o uso legal en el territorio provincial.

En estrecha articulación con organismos municipales, la Policía del Chubut llevó adelante intensas acciones para erradicar la venta ilegal de pirotecnia con secuestros récord de distintos productos prohibidos por la legislación provincial.

En Puerto Madryn, la División Policial de Investigaciones local desarrolló diez procedimientos en distintos barrios en los que se incautó una gran cantidad de mercadería e incluso un arma de fuego sin la documentación correspondiente.

Asimismo, la División Explosivos, la Policía Patrimonial y la División Drogas y Leyes Especiales llevaron a cabo un operativo en la terminal de ómnibus donde se secuestraron más de 50 variedades de morteros, tortas, misiles, cañitas y petardos que eran trasladados con presuntos fines de venta clandestina.

Simultáneamente en Trelew y Rawson, la División Explosivos de la Policía del Chubut incautó diversos artículos en varios locales comerciales.

Protección y prevención

La Ley Provincial XV N° 27, en su artículo N° 164, prohíbe la venta, tenencia y uso de pirotecnia por lo cual no existe ningún tipo de fuegos artificiales de venta o uso legal en el territorio provincial. La normativa establece sanciones que van desde el decomiso de la mercadería y fuertes multas económicas hasta la detención.

Esta legislación considera prioritarias la protección de las personas con hipersensibilidad a los ruidos, la defensa de los derechos de los animales, la prevención de heridas graves y el riesgo que se produzcan incendios, entre otros factores.

Desde la fuerza policial se recomienda a la comunidad no adquirir pirotecnia, dado que al estar prohibida no existe ningún tipo de control sobre el material que se comercializa, lo que expone a las personas a consecuencias impredecibles.

Los operativos de estas características continuarán durante la temporada estival con el objetivo de proteger a los sectores más vulnerables y prevenir siniestros ígneos que puedan generar consecuencias de extrema gravedad.

Trabajo de diversas unidades policiales

En los operativos participaron efectivos de las comisarías de cada una de las ciudades, junto a las Divisiones Explosivos, Policía Patrimonial, Drogas Peligrosas y Leyes Especiales, Área Operaciones, Divisiones Canes, Guardia de Infantería y Policía Científica.