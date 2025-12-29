Por celos, le quemó la casa a su pareja y ahora irá a prisión

El imputado enfrenta cargos por amenazas, violación de domicilio, daños e incendio doloso en un contexto de violencia de género. Ocurrió en Trelew.

Este lunes por la mañana se llevó a cabo una audiencia de control de detención en los tribunales de Trelew, donde el Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre acusado de protagonizar una violenta secuencia de hechos que culminó con el incendio total de la vivienda de quien consideraba su pareja.

Durante la audiencia, el fiscal general Lucas Koltsch, acompañado por la abogada de fiscalía María Samaniego, expuso los acontecimientos ocurridos el pasado 25 de diciembre. Según la investigación, todo comenzó alrededor de las 6 de la mañana, cuando el imputado J.D.H. asistió junto a la mujer a una vivienda donde se celebraban las fiestas navideñas. En ese contexto, el hombre habría manifestado conductas de celos, profiriendo amenazas para que la mujer se retirara del lugar, lo que fue rechazado por la víctima.

Posteriormente, el acusado se dirigió al domicilio de la mujer, donde ingresó por una ventana y provocó importantes destrozos en distintos elementos del interior de la vivienda. El hecho fue advertido por una vecina, quien dio cuenta de lo ocurrido. Horas más tarde, cerca de las 15, el imputado comenzó a enviar mensajes de audio con amenazas graves, advirtiendo que prendería fuego la casa, lo que llevó a la víctima a bloquear la comunicación.

No obstante, alrededor de las 21 del mismo jueves 25, el hombre retomó el contacto desde otro número telefónico, reiterando insultos y amenazas. Finalmente, cerca de las 22:40, se presentó nuevamente en el domicilio y, cumpliendo con sus advertencias, provocó un incendio con un elemento aún no determinado. El fuego se propagó rápidamente, afectando todos los ambientes y ocasionando daños totales en la vivienda.

La Fiscalía calificó los hechos como amenazas simples, violación de domicilio, daños e incendio doloso con peligro común para los bienes, todo en concurso real y en calidad de autor, enmarcado en un contexto de violencia de género conforme a la Ley 26.485 y el bloque constitucional.

En ese marco, solicitó la apertura de la investigación y cuatro meses de prisión preventiva, fundamentando el pedido en el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación, especialmente para resguardar a los testigos, entre ellos la hija menor de la víctima y vecinas del lugar.

El juez interviniente hizo lugar parcialmente a lo solicitado, valorando la reiteración de las amenazas, los informes que dan cuenta de conductas violentas previas y la gravedad de los hechos, que pusieron en riesgo la integridad de terceros. Asimismo, destacó la existencia de testigos presenciales, algunos de los cuales deberán declarar mediante cámara Gesell.

Finalmente, resolvió la apertura de la investigación por el plazo legal de seis meses y dictó la prisión preventiva para J.D.H. por un período inicial de tres meses, lapso tras el cual se evaluará nuevamente su situación procesal.