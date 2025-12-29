Navidad en Comodoro: alcoholemias, secuestros y detenciones

La ciudad concentró los principales resultados del operativo provincial de fin de año. Hubo controles en calles y rutas, decenas de infracciones, personas detenidas y el secuestro de vehículos y armas.

Comodoro Rivadavia fue el epicentro de los operativos de seguridad desplegados en Chubut durante la celebración de Navidad. En el marco del dispositivo especial coordinado por el Ministerio de Seguridad y Justicia, la Policía del Chubut realizó controles preventivos en distintos sectores de la ciudad, con un fuerte despliegue de recursos humanos y logísticos.

Las tareas estuvieron a cargo de la Dirección de Seguridad y contaron con la participación de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, áreas municipales y grupos especiales de la fuerza, entre ellos GEOP, Infantería, Canes, Montada y GRIM. También intervinieron efectivos de la Comisaría de la Mujer, Policía Comunitaria y divisiones de la Policía Judicial vinculadas a investigaciones criminales y delitos complejos.

Como resultado de los controles realizados en Comodoro Rivadavia, se registró la mayor cantidad de alcoholemias positivas de la provincia, con un total de 20 casos detectados durante la jornada festiva. En paralelo, la ciudad encabezó el ranking de actas por infracciones de tránsito, con 96 labradas sobre un total de 219 en todo Chubut.

En el mismo sentido, se concretaron secuestros de vehículos por diversas faltas a la normativa vigente, además de retenciones de motovehículos en operativos urbanos y de control vehicular. A nivel judicial, Comodoro Rivadavia también lideró las detenciones por delitos contra la propiedad y las personas, con 15 personas aprehendidas en el marco de distintos procedimientos.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que el operativo tuvo un fuerte perfil preventivo y apuntó a garantizar la circulación segura, desalentar conductas de riesgo y reforzar la presencia policial en una de las ciudades con mayor densidad poblacional de la provincia. Las autoridades adelantaron que este tipo de controles continuarán durante las celebraciones de fin de año y el inicio de la temporada estival.