Sospechan que atentados contra comercios tienen trasfondo político

La presunción de que la escalada de ataques a comercios de Caleta Olivia tienen un trasfondo político, fue formulada por Rolando Piva, propietario del minimercado “Carnes Roma”.

El frente de su local, ubicado en la avenida Mitre, zona del barrio Unión, fue impactado por doce balazos 9 mm., algunos de los cuales perforaron persianas y ventanales y otros se incrustaron en paredes de concreto y marcos de puertas.

“El flaco” como habitualmente se lo conoce, dijo que de acuerdo a los registros de cámaras de video, quienes cometieron el atentado a su local en la madrugada del domingo, se desplazaban en una moto y evidenciaron ser “profesionales” ya que el rodado no se detuvo y el tirador que viajaba como acompañante accionó su arma en forma de abanico.

Contó que nadie lo había amenazado ni intentado sobornarlo, motivaciones que podrían justificar una agresión de este tipo, como otras tres similares que ocurrieron en menos de una semana.

La primera fue contra una panadería y las restantes dos comercios de venta de neumáticos emplazados en diferentes sectores del ejido urbano caletense.

Y el modus operandi fue el mismo ya que quienes perpetraron los ataques a balazos se movilizan en motocicleta, aunque por el momento no se sabe si se trata de los mismos sujetos.

NO HUBO FINES DE ROBO

Para Piva, todos los indicios apuntan a que hay gente que está tratando de amedrentar a la población y “encarga” ataques a comercios.

En ese sentido relacionó estos hechos con un veto por parte del Ejecutivo Municipal a un proyecto de Resolución aprobado por el Concejo Deliberante para declarar la emergencia por inseguridad urbana, debido a una ola de robos, asaltos.

Sin embargo, puntualizó, en ninguno de los casos mencionados hubo intenciones o fines de robo, lo cual lo llevó a decir que “parece que hay gente que quiere demostrar hasta donde llega el poder de cada uno y yo hablo abiertamente porque no le debo nada a nadie”,

“Lo que no puedo saber es de donde vienen las órdenes y para quien o quienes están dirigidos estos solapados mensajes que preocupan a la comunidad y no tienen antecedentes similares, pero no hay dudas que tienen un trasfondo político”.