Ignacio Copesky es el mejor deportista de 2025

El joven basquetbolista Ignacio Copesky, integrante del plantel del club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, fue elegido como el mejor deportista 2025 de Caleta Olivia.

Su designación se conoció en la noche del domingo durante la Gala del Deporte realizada en el Centro Cultural, organizada por la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud del municipio, en conjunto con los periodistas deportivos de la localidad, en la cual hubo reconocimientos para 130 ternados en diferentes especialidades.

En ese marco, el titular de la mencionada Secretaría, David Jones, expresó su satisfacción por el balance del año y el nivel de convocatoria.

“Hoy celebramos más que nada, el compromiso, la humildad y el trabajo en conjunto. Es fundamental resaltar el hecho de asistir, de estar presentes y de haber generado nuevas disciplinas que antes no teníamos en la localidad” destacó el funcionario.

La gala no solo premió la excelencia competitiva, sino que también tuvo un fuerte componente emotivo al recordar a figuras del deporte que ya no están físicamente.

La expectativa se mantuvo hasta el final de la noche para conocer las máximas distinciones.

Entre los 130 ternados, el jurado seleccionó a los ganadores de cada disciplina, culminando con las tres categorías principales. El deportista del año fue el basquetbolista Ignacio Copesky (en la foto rodeado por funcionarios municipales),

Finalmente, Jones cerró la jornada con un mensaje de cara al futuro: “queremos que el próximo año sea aún mejor, que sigamos brillando a través de nuestros deportistas y agradezco profundamente el compromiso que tuvieron durante todo este ciclo con esta secretaría”