Una de las rescatistas dio su testimonio durante la masiva manifestación realizada para exigir “pirotecnia cero” en Comodoro.

"No se puede priorizar el negocio de unos pocos por encima de la salud"

Durante la movilización de este lunes en el centro de Comodoro, los manifestantes advirtieron que la modificación de la ordenanza que impulsó el concejal Ariel Montenegro abre la puerta a un incremento de la venta ilegal y a un descontrol generalizado.

Según expresó Virginia Paredes –una de las tantas rescatistas que llevan adelante una loable tarea en esta ciudad, "no existe la pirotecnia segura".

A criterio de Paredes, "no se puede priorizar el negocio de unos pocos por encima de la salud, la vida y los derechos de la comunidad y de los animales".

El reclamo concluyó con una exigencia directa hacia las autoridades locales para que se mantenga la vigencia plena de la ordenanza original. Para los sectores involucrados, la pirotecnia cero no es un beneficio otorgado de forma unilateral, sino una "conquista social" que no admite negociaciones ni pasos hacia atrás en su aplicación.

"Hoy no venimos a pedir favores, venimos a exigir responsabilidad", manifestaron los voceros, quienes ahora confían en que las autoridades políticas anulen la modificación que alteró el espíritu de la normativa.