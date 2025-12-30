Un hombre vendía pirotecnia ilegal en barrio Mosconi

El procedimiento se realizó en una vivienda de Francisco de Viedma al 100. Al se le incautó una importante cantidad de artículos prohibidos.

Personal policial de la Comisaría Mosconi intervino este martes, alrededor de las 20 horas, en un domicilio ubicado en Francisco de Viedma N.º 102, donde se detectó la venta ilegal de pirotecnia.

La intervención se llevó a cabo tras constatar que un hombre ofrecía artefactos pirotécnicos cuya comercialización se encuentra prohibida por la Ordenanza Municipal N.º 12.625-2/24. Ante esta situación, se dio intervención al área de Habilitaciones Comerciales del Municipio.

En el lugar se hizo presente la inspectora Ana Carrizo, quien procedió al secuestro de una gran cantidad de elementos, entre ellos cañas “Salvadores”, candelas de distintos tiros, bengalas, huevos de dragón, estrellas, chasquibum y bases de misiles, entre otros artículos.

El infractor fue identificado como Rubén N., quien durante el procedimiento “mantuvo una actitud reticente y poco colaborativa”, resaltó el personal policial.

En un momento, hasta intentó retirar la mercadería secuestrada, por lo que los elementos fueron trasladados a un sector lateral de la vereda y permanecieron bajo custodia policial hasta la finalización del operativo.

Las actuaciones correspondientes quedaron a disposición de las autoridades municipales competentes.