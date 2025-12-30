Se operaron USD 902 millones, un volumen inusual. Las reservas cayeron más de USD 1.700 "por necesidades bancarias de fin de mes".

La tasa se disparó por encima del 140% y el Tesoro tuvo que vender dólares

La presión sobre el dólar no cede y derivó en dos hechos que contradicen el giro de la política económica que anunció el gobierno: subió muy fuerte la tasa y el Tesoro vendió dólares. Es decir, se complica la recuperación económica que se vuelve imposible con una tasa de caución diaria que llegó al 140% y no se suman reservas, más bien se pierden.

La venta de dólares del gobierno, siempre ocultada por el Palacio de Hacienda, quedó en evidencia por el volumen muy inusual de la rueda. Este lunes se operaron USD 902 millones en el mercado oficial, un monto elevado incluso para jornadas de estrés. La intervención del Tesoro fue decisiva para que el dólar mayorista no perforara el techo informal de los $1457, una zona que el mercado viene testeando con insistencia.

"El dólar mayorista cierra en $1.457 (+0.31%), con un fuerte volumen operado u$s 902 millones y un Tesoro vendiendo fuerte para evitar que se acerque al techo de la banda. Hoy termina a 4.3% de la banda superior", resumió el analista Christian Buteler.

El problema es el costo de ese control. No solo porque cada dólar que el Tesoro vende, el gobierno queda más lejos de poder cumplir con el abultado vencimiento del 9 de enero de USD 4.500 millones. También juegan las tasas.

La caución, que es la tasa interbancaria a un día, llegó a tocar el 140% anual, un número que en cualquier economía normal sería directamente impensable.

"Se rompió el mercado otra vez", resumió en off un analista financiero que sigue el minuto a minuto de la política monetaria y agregó: "mucho volumen, poco margen y precios sostenidos a fuerza de intervención".

Otro operador fue más crudo: "Tasa real de 140% en Argentina para fundir a las pymes en el modelo de Milei". Con este nivel de tasas, el crédito productivo queda fuera de juego y la economía real sigue pagando la cuenta.

Desde una mirada más técnica, Gabriel Caamaño, de la consultora Outlier, desarmó una de las explicaciones oficiales. Según explicó, la suba de tasas no responde a una supuesta escasez de pesos. "Ya estamos saliendo del pico de demanda transaccional, la demanda de pesos está aflojando, no subiendo", señaló.

El punto, para Caamaño, está en otro lado. La reciente flexibilización del esquema de bandas cambió las expectativas sobre el tipo de cambio nominal y real hacia 2026. Como esa corrección no se refleja hoy en el precio del dólar, se traslada a la tasa, que funciona como premio por quedarse en pesos, tanto en términos nominales como ajustados por CER.

De la explicación de Caamaño se deduce que el mercado empieza a cubrirse por lo que ve venir, no por lo que está pasando ahora. Cuando el dólar no puede moverse, la presión busca otra salida. Y la encuentra en las tasas, que suben como un resorte comprimido.

En paralelo, apareció otro dato inquietante. Las reservas cayeron USD 1700 millones. La explicación oficial apuntó a necesidades de los bancos comerciales de fin de mes, que se restituyen el primer día hábil del mes entrante. Un argumento que en el mercado escuchan con cejas levantadas. "Este fenómeno no existía antes del gobierno de Milei", deslizó un operador con memoria.

Tampoco las acciones acompañaron. Aunque la rueda había arrancado con subas moderadas, leídas en las mesas como un guiño de festejo por la aprobación del presupuesto de Milei, el entusiasmo duró poco.

"El mercado no reacciona, el mercado anticipa", resumió una de las fuentes consultadas, que explicó que la aprobación del Presupuesto ya estaba incorporado en precios y ahora pesan más las dudas sobre la consistencia del esquema financiero y cambiario, ante las evidentes dificultades de Caputo para cumplir con los vencimientos de deuda.

De hecho, como reveló LPO, el ministro suma jugadas desesperadas para conseguir dólares: presionó al gobernador Maxi Pullaro para que le liquide ya los 800 millones de dólares que consiguió de deuda; intimó a que concreten en 48 horas el pago de 600 millones de dólares los nuevos concesionarios de las represas y presionó a los bancos para que se dejen de "romper las pelotas" y acepten los dólares sin declarar de la gente.

