A sus vecinos no les gusta que Sofía Gonet haga topless

La influencer recibió una carta documento luego de que circularan imágenes suyas tomando sol en la casa de un amigo.

Durante el último fin de semana se viralizaron en redes sociales fotografías de Sofía “La Reini” Gonet tomando sol en topless en una vivienda de la zona de Nordelta. A raíz de la difusión de esas imágenes, la influencer fue denunciada judicialmente, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas.

De acuerdo a la información recabada, una persona —cuya identidad no trascendió— manifestó sentirse incómoda con la situación y decidió avanzar con una acción legal. En ese marco, Gonet recibió una carta documento en la que se le exige cesar con ese tipo de conductas.

“Intimo a Usted para que de forma inmediata, total y absoluta cese en sus conductas exhibicionistas”, señala el escrito, que además le solicita modificar su comportamiento público. El documento también remarca que debe abstenerse de “seguir extralimitándose en sus dichos que reflejan total falta de responsabilidad relacional y del respeto que amerita”.

En la intimación se menciona además que la influencer, quien participó de MasterChef Celebrity, estaría obligada contractualmente a preservar su imagen pública y reputación, manteniendo en su vida privada una conducta alejada de situaciones que puedan generar “descrédito público, escándalo, desprecio o ridículo”.

Finalmente, la carta documento advierte que la intimación se cursa bajo apercibimiento, por lo que, en caso de reiterarse conductas consideradas indebidas, podría enfrentar una sanción económica.