El desgarrador reclamo de Lola Demichelis a Martín Demichelis

Lola Demichelis se convirtió en protagonista de la actualidad al expresar un sentimiento que involucra directamente a Martín Demichelis. El episodio dejó en evidencia una situación personal que trascendió al ámbito público y despertó interés inmediato. El posteo generó rápidamente comentarios sobre la dinámica familiar.

La frase que utilizó, “Nada más triste que tener vivo a tu papá y sentir que no te quiere”, fue difundida en el programa A la Tarde (América), donde se analizaron las palabras de la joven. El reclamo de la pequeña de 12 años se conoció a través de las redes sociales y, aunque rápidamente fue borrado, fue replicado por distintos medios.

Durante el programa se destacó la contundencia de sus palabras y se subrayó que se trataba de un mensaje personal, cargado de sentimientos propios de una adolescente que atraviesa una etapa de crecimiento y cambios. La frase de Lola puso en foco la relación con su padre, luego de que él posteara una imagen con sus otros dos hijos, Emma y Bastian Demichelis.

La repercusión se dio tanto en el ámbito deportivo, por la figura de Martín Demichelis, como en el mundo del espectáculo, por la presencia de Evangelina Anderson. La combinación de ambos entornos hizo que el tema tuviera gran visibilidad, aunque ambos padres siempre buscaron mantener la privacidad de sus hijos.

Tras la difusión del mensaje de Lola Demichelis, la atención se trasladó a Martín Demichelis y a su reacción frente a la situación. Según trascendió, el exentrenador de River Plate optó por mantener la reserva y no realizar declaraciones públicas sobre el tema. Sin embargo, el exdefensor posteó, momentos después, una imagen en sus redes sociales.

En sus historias de Instagram, el exjugador de fútbol compartió una foto donde se lo podía ver a él junto a su segunda hija, fruto de su relación con Evangelina Anderson. En este contexto, muchos de los seguidores de la modelo quisieron saber su postura sobre el posteo de su hija. Sin embargo, mantuvo una postura clara, mantener la reserva y no alimentar la polémica.

