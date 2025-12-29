Huichaqueo incumple condiciones del arresto domiciliario

Celebra reuniones sociales en el quincho; sale sola y fue sorprendida haciendo lo que supuestamente no puede. Lo denunció Fiscalía, pese a lo cual la jueza Martini le mantuvo el privilegio.

La jueza de garantías, Laura Martini, resolvió la continuidad del arresto domiciliario de la ex ministra provincial Leticia Huichaqueo, pese a los planteos realizados por los fiscales Julieta Gamarra y Lucas Papini, quienes solicitaron que la condenada regresara a un centro de detención para cumplir la pena impuesta por delitos contra la administración pública.

Durante la audiencia, la fiscal Gamarra detalló una serie de presuntos incumplimientos vinculados al régimen de arresto domiciliario. Entre ellos mencionó irregularidades en la atención médica por la diabetes que padece Huichaqueo, reuniones sociales realizadas los fines de semana en el quincho de su domicilio en Gaiman, informes inconsistentes elaborados por su psicóloga y declaraciones de efectivos policiales que, en controles sorpresivos, la habrían observado desenvolviéndose de manera independiente. También se señalaron salidas del domicilio sin la correspondiente autorización ni notificación a la Policía local.

Los fiscales fundamentaron su pedido en un informe del Cuerpo Médico Forense, el cual concluyó que la evolución del estado de salud de Huichaqueo permitiría que continúe cumpliendo la condena en un régimen intramuros. Asimismo, citaron un informe del Instituto Penitenciario Provincial que indica que en la unidad carcelaria de Trelew se encuentran garantizadas las condiciones necesarias para su atención médica.

La condena de la ex funcionaria vence en mayo de 2028 y, de acuerdo a los plazos legales, en septiembre de 2026 podría acceder al régimen de salidas transitorias. No obstante, al momento de resolver, la jueza Martini consideró que, si bien existen “desprolijidades” en el cumplimiento del arresto domiciliario, no están dadas todas las condiciones en el ámbito penitenciario para una adecuada atención de su salud.

En consecuencia, la magistrada dispuso el mantenimiento del arresto domiciliario, pero endureció las condiciones del mismo. Entre las medidas ordenadas, estableció que Huichaqueo deberá mantener informada de manera permanente a la jueza; que las salidas autorizadas se realicen exclusivamente en vehículos policiales y no particulares, y que se remitan informes mensuales sobre la evolución de su estado de salud.

Martini también destacó el trabajo realizado por el equipo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública para acreditar los incumplimientos, entre los que se incluyó la falta de concurrencia a tratamientos médicos y de kinesiología necesarios para su recuperación.

Huichaqueo, quien se desempeñó como ministra de Acción Social durante la gestión del ex gobernador Mario Das Neves, cumple actualmente su condena en su domicilio de Gaiman por razones de salud. Fue hallada culpable del delito de defraudación a la administración pública, tras la unificación de dos causas penales vinculadas a irregularidades en el manejo de fondos durante la emergencia climática ocurrida en el otoño de 2017 en Comodoro Rivadavia.