Admitió los abusos y fue condenado a tres años de prisión efectiva

Durante una audiencia realizada este lunes por la mañana en la sala de la Oficina Judicial de Trelew, ubicada en el tercer piso de los tribunales, la fiscal general Silvia Pereira informó que se alcanzó un acuerdo entre las partes para la realización de un juicio abreviado, conforme a lo previsto en el artículo 355 del Código Procesal Penal.

Según se expuso durante la audiencia, el imputado fue acusado del delito de abuso sexual simple, por hechos reiterados de tocamientos ocurridos entre los años 2011 y 2014, en perjuicio de una menor con la que convivía. La investigación fue llevada adelante por el funcionario de fiscalía Patricio Perayre, quien logró reunir los elementos probatorios que permitieron avanzar con la causa.

Durante el desarrollo de la audiencia, el imputado reconoció su responsabilidad en los hechos, lo que permitió al juez Gustavo Castro homologar el acuerdo presentado por las partes. En consecuencia, se resolvió imponer una pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento.

Asimismo, el magistrado dispuso que el imputado permanezca en prisión preventiva una vez finalizada la audiencia, hasta tanto se dicte la sentencia definitiva, la cual será dada a conocer dentro del plazo de cinco días.

La resolución se enmarca en el procedimiento de juicio abreviado, que permite una conclusión más rápida del proceso penal cuando el acusado reconoce su responsabilidad y existe acuerdo entre la fiscalía y la defensa.