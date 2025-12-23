88 condenas y 21 suspensiones de juicio a prueba

Desde su puesta en vigencia, entre marzo y diciembre, esta fue la cifra que obtuvo el equipo de Litigación Sencilla y Juicios Rápidos del MPF.

La implementación de este sistema, por parte del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Comodoro Rivadavia, posibilitó que numerosos procesos concluyeran en plazos de hasta 15 días, brindando respuestas inmediatas y eficientes frente a imputados reiterantes y reincidentes, especialmente en delitos de sencilla investigación.

Entre los casos tramitados mediante este procedimiento se encuentra un delito contra la propiedad ocurrido el pasado 26 de noviembre, que tuvo como imputado a Maximiliano Cicero. Asimismo, fue autorizado el juicio rápido en otro hecho de tentativa de hurto registrado el 12 de mayo de 2025 en el supermercado La Anónima, ubicado en avenida Chile al 1625, donde resultó imputado Leonardo Valles.

En igual sentido, también fue habilitado el procedimiento abreviado para un hecho ocurrido el 6 de marzo del corriente año, correspondiente a otra tentativa de hurto, lo que refuerza la aplicación del sistema en causas de rápida investigación y resolución.

Fuente: MPF Comodoro Rivadavia