Prisión preventiva ratificada para Romero por el crimen de Cifuentes en Laprida

La Justicia resolvió mantener la prisión preventiva de Roberto Romero, imputado por el homicidio de Maximiliano Cifuentes, ocurrido en el barrio Laprida, tras una nueva audiencia de revisión realizada este martes por la mañana.

Durante la audiencia, el fiscal jefe Cristian Olazabal solicitó que la medida de coerción se extienda por seis meses, pedido al que adhirió la querella. En contraposición, la defensa requirió la libertad del imputado bajo medidas sustitutivas, como prohibición de acercamiento y contacto con testigos, presentaciones periódicas y restricción para salir de la ciudad.

El fiscal fundamentó su planteo en la existencia de elementos de convicción suficientes para considerar a Romero como probable autor del hecho, recordando que ya fue presentada la acusación pública con una pretensión de pena de 20 años de prisión. Señaló además la gravedad del delito, el riesgo de fuga ante una eventual condena de cumplimiento efectivo y el peligro de entorpecimiento de la investigación, ya que aún no fue hallada el arma homicida. Según indicó, estas circunstancias no se modificaron desde el dictado original de la preventiva.

La querella, representada por Eduardo Stepa, respaldó en todos sus términos el pedido del Ministerio Público Fiscal y solicitó que la prisión preventiva se mantenga por seis meses.

Por su parte, el defensor particular Guillermo Iglesias se opuso a la continuidad de la medida y cuestionó el origen del conflicto que derivó en el homicidio. Mientras la fiscalía sostuvo que el episodio se originó por una discusión en la vía pública, la defensa planteó una versión distinta, señalando que el fallecido habría tenido una conducta previa hacia la pareja del imputado.

Finalmente, el juez penal Miguel Caviglia resolvió mantener la prisión preventiva de Romero por el plazo de tres meses, o hasta la finalización de la audiencia preliminar del caso, fijada para el 16 de marzo de 2026. La decisión se basó en la persistencia de los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación, así como en la solidez de los elementos reunidos hasta el momento.

En la audiencia estuvieron presentes el imputado, las partes intervinientes y familiares de la víctima, quienes contaron con el acompañamiento de una profesional del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito.