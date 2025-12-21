Felicitas Alvite tiene que enfrentar un juicio oral, donde podría ser condenada a 25 años de prisión. Hoy se halla con arresto domiciliario.

Rechazan el pedido de "la Toretto" para salir de su casa a trabajar como niñera

La Justicia platense denegó el permiso de salidas laborales solicitado por Felicitas Alvite, la joven imputada por la muerte del motociclista Walter Armand. La autodenominada "La Toretto, quien actualmente cumple prisión domiciliaria en City Bell, pretendía obtener una autorización para desempeñarse como cuidadora de un niño de un año y medio.

Fue el juez Claudio Bernard, del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2, quien consideró inviable el pedido. Entre sus argumentos, destacó que la oferta laboral no pudo ser verificada fehacientemente y que no existen garantías para supervisar a la acusada fuera de su hogar, lo que pondría en riesgo el control que supone el arresto preventivo.

Según el fallo, permitir estas salidas sin un monitoreo electrónico adecuado desvirtuaría la medida de prisión domiciliaria que ya beneficia a la joven.

Cabe señalar que Alvite enfrenta una acusación por homicidio simple con dolo eventual, un delito que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión. El hecho ocurrió en abril de 2024, cuando la joven atropelló a Armand mientras corría una picada ilegal en las calles de La Plata.

El proceso también alcanza a su amiga, Valentina Velázquez, quien será juzgada por participar de la competencia de velocidad. Por supuesto, ambas tienen prohibido volver a conducir, independientemente de cómo resulte el proceso en su contra.

Con esta decisión, la situación de detención de "La Toretto" se mantiene estricta mientras se espera la fijación de la fecha para el inicio del juicio oral.