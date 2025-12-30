La interrupción del suministro comenzará este martes en Zona Norte y continuará el jueves en Zona Sur y Central.

El nuevo corte de agua es con el horario de las Fiestas

En el marco de las fiestas de fin de año, se dispuso un corte programado del suministro de agua en Comodoro Rivadavia con el objetivo de recuperar las reservas del sistema de Puesto La Mata, afectadas por el incremento del consumo durante la temporada estival.

Según se informó desde el Departamento de Saneamiento de la SCPL, la interrupción del servicio se iniciará este martes 30 de diciembre, a partir de las 12:00 horas y por un lapso de 24 horas, en Zona Norte. En tanto, el jueves 1 de enero de 2026, desde las 08:00 y también por 24 horas, el corte alcanzará a Zona Sur y Zona Central de la ciudad.

Desde el área explicaron que el Sistema Acueductos mantiene un caudal constante durante todo el año, salvo en situaciones excepcionales como turbiedad en el lago o averías. Sin embargo, lo que sí varía significativamente es el nivel de consumo, que se incrementa de manera considerable durante el verano.

“El aumento de la demanda supera la capacidad del sistema y obliga a programar cortes para equilibrar y recuperar las reservas. En invierno, en cambio, la menor demanda permite sostener el suministro de manera normal”, indicaron.

Finalmente, se reiteró el pedido a la comunidad de hacer un uso responsable del agua, recordando que “no se trata de una opción, sino de una necesidad”, especialmente en los meses de mayor consumo.